Was Autofahrer in Betzdorf wissen sollten: Parkplatz wird für mehrere Monate gesperrt Von Thomas Leurs i Der Park&Ride-Parkplatz unweit des ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerks in Betzdorf wird für die kommenden Wochen und Monate gesperrt. Foto: Thomas Leurs Autofahrer in Betzdorf müssen wohl für die kommenden Monate mit einem Parkplatz weniger auskommen. Seit diesem Freitag sind die Zufahrten zur Straße „Im Höfergarten" gesperrt, wie die Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain mitteilt. Damit müssen sich Pendler nun andere Parkmöglichkeiten suchen. Unsere Zeitung erfuhr, wie lange die Sperrung dauert und welche Alternativen die VG-Verwaltung nennt.

Am Eisenbahnausbesserungswerk (kurz EAW) sind bereits seit geraumer Zeit Bagger unterwegs. Ein Teil der Hallen ist bereits abgerissen. An deren Stelle soll ein Pflege- und Gesundheitszentrum entstehen (wir berichteten). Aber auch für einen Supermarkt, eine Apotheke und Wohnraum soll in den kommenden Monaten noch ausreichend Platz geschaffen werden. In einem nächsten ...