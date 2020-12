Betzdorf

Die Corona-Krise legt nicht wenige Unternehmen auch unserer Region lahm. In etlichen davon arbeiten die Mitarbeiter von zu Hause aus, im „Homeoffice“. Doch viele Firmen, die sich bisher nicht um ein digitales Arbeiten am Computer – ohne, dass Papier verwendet wird – gekümmert haben, kommen jetzt an ihre Grenzen.