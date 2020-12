Wissen

Derzeit steht im Wissener Stadtrat keine Entscheidung über wiederkehrende Beiträge an. Erstens tagt das Gremium im Moment sowieso nicht (wegen Corona) und zweitens soll eine Entscheidung des Landesgesetzgebers in dieser Angelegenheit abgewartet werden. Das teilt die Stadt Wissen in einer Pressemeldung mit, in der es außerdem um die Beachtung der aktuellen Abstandsregeln geht.