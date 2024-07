Plus Eichelhardt

Warten auf Fördermittel für neues Dorfgemeinschaftshaus: Eichelhardter geben die Hoffnung nicht auf

i Claus Thomas Schmidt (Vorsitzender MGV), Bernd Hommer (Vorsitzender SSV Eichelhardt) und Ortsbürgermeister Rainer Zeuner (von links) wollen positiv mit der erteilten Baugenehmigung und der Antwort von Minister Ebling in die Zukunft blicken, warten aber immer noch auf die Bewilligung der I-Stock-Mittel für das neue Dorfgemeinschaftshaus. Fotos: Annika Stock Foto: Annika Stock

Freud und Leid liegen bekanntlich nah beieinander. So geht es momentan den Verantwortlichen der Dorfgemeinschaft Eichelhardt. Unsere Zeitung berichtete im Mai, dass Ortsbürgermeister Rainer Zeuner im Namen der Ortsgemeinde einen offenen Brief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer zur Notsituation hinsichtlich der Förderung eines neuen Dorfgemeinschaftshauses aus dem Investitionsstock (I-Stock) des Landes persönlich übergeben hatte.