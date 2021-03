Am Freitag gab es in Mainz bereits die dritte Runde der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie. Unterstützt wurden diese durch Warnstreiks. Im Bereich der IG Metall Mitte waren da zwischen 70.000 und 80.000 Metaller mit dabei, wurde vor dem Werkstor von Federal Mogul in Herdorf verdeutlicht. Denn Freitagmittag fanden sich dort rund 60 Beschäftigte zum Warnstreik ein.