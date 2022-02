Die Stimme versagt, und auch das eine oder andere Tränchen kullert – Jacqueline Lölling ist sicht- und spürbar überwältigt von dem warmherzigen Empfang in ihrer Heimat Brachbach. „Wenn man so sieht, dass ihr alle hier seid, das ist mehr wert als eine Medaille“, sagt die Teilnehmerin an den Olympischen Spiele in Peking ergriffen. Die Fanzuneigung am Tag ihrer Rückkehr ist groß.