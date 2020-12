Wallmenroth

Sanierungsstau an der alten Wallmenrother Turnhalle: An dem Gebäude aus den 1970er-Jahren muss so viel repariert oder erneuert werden, dass es kaum noch Sinn machen würde, die Mängel einzeln anzugehen. Ein Sanierungsplan soll die Halle deshalb in den nächsten fünf Jahren wieder auf Vordermann bringen. Wallmenroths Ortsbürgermeister Michael Wäschenbach schaute sich mit dem Bau-, Liegenschafts- und Umweltausschuss am Dienstagabend vor Ort um. 18 Punkte standen auf seiner Liste, die eine Generalsanierung erforderlich machen. „Es wird Zeit, dass wir das Kind beim Namen nennen und mit Zahlen jonglieren“, stimmten die Ausschussmitglieder zu.