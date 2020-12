Archivierter Artikel vom 26.07.2020, 06:00 Uhr

Daaden Waldgruppe in Daaden ist jetzt genehmigt Das Landesjugendamt hat die Waldgruppe der Daadener Kita genehmigt. Diese Mitteilung freut den Daadener Stadtbürgermeister Walter Strunk.

Nach den Sommerferien geht es los mit der Waldgruppe. Erst in der Wilhelm-Fischbach-Hütte und später in einer echten Hütte im Wald. Diese Hütte muss noch gebaut werden. Die Waldgruppe in Daaden ist die erste ihrer Art im Kreis Altenkirchen.