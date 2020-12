Archivierter Artikel vom 15.04.2020, 16:07 Uhr

Birnbach

Waldbrand bei Birnbach: War es Brandstiftung?

Aufgrund eines Waldbrandes an zwei rund 50 Meter auseinander gelegenen Plätzen eines rund 300 Quadratmeter großen Waldstückes „Zum Heisterholz“ in der Ortsgemeinde Birnbach wurden am Dienstagmittag gegen 15 Uhr die Verbandsgemeinde-Feuerwehren aus Weyerbusch und Altenkirchen alarmiert.