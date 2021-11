Von Weitem ist ein Wahrzeichen der Region, der Willrother Förderturm, schon zu sehen. Jetzt kann man das Industriedenkmal an der Autobahn A 3 auch in der Nacht erkennen. In sanftem Grün erstrahlt das 56 Meter hohe Relikt der Bergbaugeschichte nun in den Abendstunden, das eiserne Förderrad setzt in tiefem Rot einen schönen Kontrastpunkt.