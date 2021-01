Wissen

Am Sonntag, 14. März, wird der 18. rheinland-pfälzische Landtag gewählt. Dafür, dass am Ende jede Stimme zählt, ist ganz viel Basisarbeit nötig. Wie die Vorbereitungen in einer relativ kleinen Verwaltung aussehen, welche Sondereffekte sich möglicherweise durch die Corona-Pandemie ergeben, möchten wir beispielhaft anhand der Verbandsgemeinde Wissen zeigen. Die RZ hat sich daher mit der stellvertretenden Büroleiterin Svenja Held unterhalten.