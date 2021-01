Wahlzeit im Kreis Altenkirchen: Pflegende Angehörige fühlen sich allein gelassen

Kreis Altenkirchen

Reimund Schusters größte Angst ist es, krank zu werden. „Wenn ich krank werde, ist meine Gattin verloren“, sagt er. Nicht nur die Sorge, keinen Plan B in der Tasche zu haben, sollte er einmal ausfallen, treibt ihn um. Der 78-jährige Horhausener pflegt seit rund zwei Jahren seine Frau. Sie hat einen hundertprozentigen Grad der Behinderung und Pflegegrad vier. Die Bewältigung des Alltages stellt das Paar täglich vor Herausforderungen. In Zeiten der Corona-Pandemie erst recht. „Grundsätzlich hat sich seit Beginn der Pandemie für mich wenig verändert, weil meine Frau bislang keine Tages- oder Kurzzeitpflege in Anspruch genommen hat. Aber es gibt viele pflegende Angehörige, die darunter leiden, weil gerade diese Angebote nicht möglich sind“, weiß Schuster.