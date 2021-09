Der Wahlkampf tritt in die heiße Phase: Am Sonntag, 26. September, wird ein neuer Bundestag gewählt. Gleich elf Kandidaten bewerben sich in den Landkreisen Altenkirchen und Neuwied, die gemeinsam den Wahlkreis 197 bilden, um das Direktmandat. Und Sie können sich am Donnerstag, 9. September, ab 19 Uhr ein Bild davon machen, für welche Ziele die Bewerberinnen und Bewerber der sechs im Bundestag vertretenen Parteien eintreten.