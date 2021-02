Wenn am 14. März die Menschen in Rheinland-Pfalz zur Landtagswahl aufgerufen sind, gibt es für Einwohner in Peterslahr noch einen zusätzlichen Stimmzettel. Hier steht nämlich auch die Wahl des Ortsbürgermeisters an. Nachdem Alois Weißenfels, der dieses Ehrenamt 21 Jahre innehatte, zum Ende des vergangenen Jahres aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt verkündet hatte, muss ein Nachfolger für ihn gefunden werden.