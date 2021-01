᠆Gieleroth/Udert/Oberirsen

­Das so beliebte und erfolgreiche Ad­ventscafé zugunsten der Kinderkrebshilfe Gieleroth fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Und mit ihm natürlich auch die von der Kinderkrebshilfe dringend benötigten Einnahmen zur Unterstützung der erkrankten Kinder und ihrer Familien. Also suchte Sabine Weiß aus Udert gemeinsam mit ihrer Familie nach einem Weg, trotz Lockdown, Kontaktbeschränkungen und Abstandsgebot Spenden für die Kinderkrebshilfe zu generieren, und so kam ihr die Idee „Waffeln to go am Fenster“ gegen eine Spende anzubieten.