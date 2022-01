Der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Michael Wäschenbach hat erneut das Vorgehen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in Rheinland-Pfalz im Umgang mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst kritisiert. Vor der Weihnachtszeit habe die KV dazu aufgerufen, die Patientenservicenummer 116.117 „nicht zu Stoßzeiten anzurufen“, um die Nummer zu entlasten. Dieser Aufruf ist ein Eingeständnis, dass es nicht funktioniert, so der Christdemokrat in einer Pressemitteilung.