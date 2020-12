Mudersbach

Um die Erneuerung der Kanäle in der Gustavstraße, Am Südhang und im Lärchenweg inklusive beitragsrechtlicher Beschlüsse geht es unter anderem bei der Sitzung des Ortsgemeinderats Mudersbach morgen, Donnerstag, 28. Mai, um 18 Uhr in der Giebelwaldhalle des Ortes. Ferner steht eine Neufassung der Friedhofssatzung an sowie die Übertragung der Breitbandversorgung von den Ortsgemeinden auf die VG Kirchen, das gemeindliche Einvernehmen für die Errichtung der Kindertagesstätte in Niederschelderhütte und die Auftragsvergabe für Bauleistungen an der dortigen Kölner Straße (B 62) im Rahmen des Förderprogramms „Ländliche Zentren“.