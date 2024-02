Plus Scheuerfeld Wachsende Bevölkerung: Scheuerfeld erhält Schul-Anbau und denkt über Kita-Neubau nach Scheuerfeld steht vor demografischen Herausforderungen. Die Ortsgemeinde wächst und wird jünger. Dass die Grundschule einen neuen Anbau erhält ist sicher. Doch braucht es auch eine zusätzliche Kita? Von Daniel-D. Pirker

Die Ortsgemeinde Scheuerfeld muss auf steigende Bevölkerungszahlen reagieren. Bauliche Veränderungen werden an und in der Grundschule nötig, aber nicht nur hier. So ist laut Ortsbürgermeister Harald Dohm (CDU) in Überlegung, als Kommune eine eigene Kita neu zu bauen, weil in der bestehenden in katholischer Trägerschaft schon jetzt der Platz für ...