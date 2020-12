Altenkirchen

Ob Dumpingpreise bei der Milch oder Fleisch aus der Massentierhaltung: Wenn es um Lebensmittel geht, investieren die Deutschen noch immer viel zu zögerlich in Produkte mit angemessenen Erzeugerkonditionen. „Lebensmittel sind im Vergleich zur Kaufkraft immer billiger geworden“, stellt Peter Deimling fest. Der Demeter-Landwirt muss es wissen, denn er bewirtschaftet seit 30 Jahren den Hof Farrenau in Mudenbach, ist seit 40 Jahren in den Landesarbeitsgemeinschaften aktiv und vertritt Demeter bei der europäischen Sektion der Dachorganisation der Biobewegungen (European Farmers Group).