Plus Hamm Vorträge, Vorführungen, Informationen: Gesundheitstag läutet Raiffeisenwoche ein Von Sonja Roos i Um Prävention geht es am kommenden Montag bei der Gesundheitsmesse im Rahmen der Raiffeisenwoche in Hamm. Foto: Emilienne Markus Einfach vorbeischauen, zuhören, mitmachen. Das ist die Devise beim Gesundheitstag in Hamm, der die Raiffeisenwoche eröffnet. Zu entdecken gibt es dabei einiges. Lesezeit: 1 Minute

Am Montag, 8. Juli, dreht sich in Hamm im Rahmen der Raiffeisenwoche alles um die Themen Gesundheit und Prävention. Verschiedenste Anbieter haben sich hierfür zu einer Gesundheitsmesse zusammengetan, die vor und im Kulturhaus in Hamm stattfindet. Wie das Training der Zukunft aussieht Nach der Eröffnung um 10 Uhr wird es spannende Vorträge ...