In Hachenburg gibt es das schon. In Mudersbach hat die CDU es beantragt. Nun folgen die Bündnisgrünen im Stadtrat Betzdorf damit: Ein Pumptrack nicht nur für Radfahrer soll her. Dabei handelt es sich um einen geschlossenen Rundkurs mit Wellen, Steilkurven und Sprüngen. Die Geschwindigkeit wird beim Fahren auf einem Pumptrack ausschließlich durch Gewichtsverlagerung und gezielte Zieh- und Drückbewegungen aufgebaut. Mit ein wenig Übung kann der Kurs ganz ohne Pedalumdrehung durchfahren werden.