Kreis Altenkirchen

Am vergangenen Sonntag hätte die Internationale Tourismusbörse (ITB) in Berlin ihre Tore geschlossen – wenn sie nicht im Vorfeld wegen der ansteigenden Zahl von Corona-Fällen auch in Deutschland abgesagt worden wäre. Auch wenn die Messehallen in der Hauptstadt gerne als Schauplatz genutzt werden, um eine touristische Bilanz des Vorjahres zu ziehen, so will die RZ das Thema dennoch aufgreifen – nicht an der Spree, sondern an Sieg und Wied.