Gut zwei Jahre nach dem ersten Lockdown kehrt langsam wieder Normalität ins Rote Haus in Seelbach ein. Die älteste Kleinkunstbühne in der Region mit fester Spielstätte kündigt wieder Veranstaltungen an. Nachdem Konrad Beikircher im März für einen furiosen Kabarettabend gesorgt hatte, können sich die Fans der Kleinkunstbühne im Wiedbachtal nun auf ein hochkarätiges Gitarrenkonzert freuen.