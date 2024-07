Plus Werkhausen Vorführung in Werkhausen: Technik soll Probleme der Landwirte lösen Von Emily Roos i Neue Vorschriften in der Europäischen Union zwingen die Landwirte dazu, die Arbeitsweise bei der Ausbringung von Gülle zu verändern. Foto: Emily Roos Wie in jedem Jahr hat der Maschinenring Montabaur gemeinsam mit dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westerwald-Osteifel zu einer Vorstellung der aktuellen Technik eingeladen. In diesem Jahr war der Betrieb von Landwirt Mario Orfgen Austragungsort. Lesezeit: 1 Minute

Dort gingen die Organisatoren auf neue Technik sowie aktuelle Themen in der Landwirtschaft ein und gaben landwirtschaftlichen Gewerben aus der Region die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Schon seit mehr als 20 Jahren finden jedes Jahr zu anderen Themen zwei solcher Vorstellungen in der Region statt. In Werkhausen lag bei der ...