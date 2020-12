Altenkirchen

Der Frage, wo sexuelle Belästigung anfängt und eine eher zufällige Berührung aufhört, hatte jetzt das Amtsgericht in Altenkirchen zu klären. Einem jungen Mann wurde hier zur Last gelegt, im März auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Altenkirchen einer Frau mit der Hand an die bekleidete Brust gefasst zu haben. Die hatte sich laut Anklage dadurch belästigt gefühlt und Anzeige wegen sexueller Belästigung erstattet.