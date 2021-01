Vor Ort geschnappt: In Metzgerei eingebrochen und Kaffee getrunken

Betzdorf

Wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Diebstahls ist Mirko A. (Name von der Redaktion geändert) am Donnerstag am Betzdorfer Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 20 Euro verurteilt worden. Laut Anklageschrift soll der gebürtige Kirchener im April vergangenen Jahres volltrunken in eine Metzgerei in Betzdorf eingebrochen sein, eine Flasche Wein eingesteckt – und sich in dem Geschäft einen Kaffee zubereitet haben. Bei dem Einbruch entstand enormer Sachschaden: Auch deshalb, weil durch Mirkos Vorgehensweise etliche Fleischwaren schlicht nicht mehr verkaufsfähig waren. Die Tat räumte der Angeklagte gleich zu Verhandlungsbeginn peinlich berührt ein.