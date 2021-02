Seit mindestens 14 Jahren wird in Wissen über die zukünftige Unterbringung der VG-Verwaltung gegrübelt und diskutiert. Nachdem im Vorjahr die favorisierte Katasteramt-Variante aus wirtschaftlichen Gründen verworfen wurde, steht die Verbandsgemeinde wieder ganz am Anfang. Der Rat hat nun in seiner morgigen Sitzung die Aufgabe, den Standort festzulegen – zwei Optionen stehen zur Auswahl.