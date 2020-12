Kirchen

Das Thema Tourismus spielt beim nächsten Treffen des Verbandsgemeinderats Kirchen eine tragende Rolle. Das Gremium tagt am Donnerstag, 24. September, um 18 Uhr in der Peter-Hussing-Halle in Brachbach. Noch wird es zwar bestenfalls am Rande um die von den Grünen im Stadtrat Kirchen vorgeschlagene Hängeseilbrücke an der Freusburg gehen. Doch der Touristikmanager der Verbandsgemeinde, Sven Wolff, stellt immerhin ein neues Touristikkonzept für die VG vor, mit dem ein neuer Versuch gestartet wird, Organisation und Vermarktung des Tourismus zentral auf Verbandsgemeindeebene zu organisieren.