Kreis Altenkirchen

Vor den schärferen Corona-Regeln im AK-Land: Jetzt 68 Todesopfer, Inzidenz sinkt auf 107,1

Bevor am Donnerstag verschärfte Corona-Regeln im Kreis greifen – unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre sowie eine Maskenpflicht in Fußgängerzonen –, bleibt die Lage im Kreis weiter angespannt. So gibt es nach Auskunft der Kreisverwaltung zwei weitere Todesfälle im Zuge der Pandemie zu beklagen.