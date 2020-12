Kausen

Die Projektgruppe Reparatur-Café aus der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain repariert seit bald drei Jahren defekte Alltagsgegenstände und macht damit auf die Abfallvermeidung aufmerksam. Bisher waren die ehrenamtlichen Tüftler einmal im Monat, an einem Montag, in den Räumlichkeiten des THW-Ortsverbandes Betzdorf in Scheuerfeld anzutreffen.