Von Neuwied über Altenkirchen nach Siegen: Hunderte Autotuner lärmen auf Westerwälder Straßen

Von Michael Fenstermacher

i Autotuner aus ganz Deutschland hatten sich im Westerwald getroffen (Symbolfoto). Foto: Julian Stratenschulte/picture alliance/dpa

Eine Art Katz-und-Maus-Spiel haben sich am Samstagabend Hunderte Autofahrer aus der Tuningszene samt ihren Beifahrern mit der Polizei geliefert. Altenkirchen war einer der Schauplätze, nachdem die Poser sich zunächst in Neuwied versammelt hatten. Später fuhren sie in Richtung Siegerland weiter.