Das hatte das Wissener Kulturwerk lange nicht mehr erlebt, ein am Freitagabend mit 650 Zuschauern fast ausverkauftes Haus, Besucher, die von der ersten bis zur letzten Minute nahezu ununterbrochen lachten, und ein Kabarettist, der buchstäblich alles aufs Korn nahm, was in den frühen Nachkriegsjahren bis hin in die 80er des vergangenen Jahrhunderts sozusagen Standard war in deutschen Wohnzimmern und Familien.