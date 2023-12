„Es war einmal ein Scharfrichter, der wohnte in Birken.“ Nein, wir befinden uns nicht in einem schaurig anmutenden Märchen der Gebrüder Grimm, sondern in der Realität der Vergangenheit des Ortes Birken-Honigsessen, der sich im Laufe der Jahrhunderte als eigenständige Gemeinde entwickelt hat. Sage und schreibe 25 Ortsteile gehören zu dem Dorf.