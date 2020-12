Mudersbach

Was haben Microsoft, Apple und die Firma Uebach aus Mudersbach gemeinsam? Auf den ersten und auch auf den zweiten Blick nichts. Aber es gibt eine Gemeinsamkeit: Alle drei wurden in einer Garage gegründet. Bei der Uebach liegt diese Gründung fast 30 Jahre zurück. Im Jahr 1992 hoben Lutz und Dirk Uebach das Unternehmen Gebr. Uebach Mechanische Fertigungs GmbH mit Sitz in Freudenberg aus der Taufe.