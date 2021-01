Kreis Altenkirchen

Seit November haben die Grundschulen des Kreises einen neuen Schulreferenten. Jürgen Kötting hat seinen Dienst in Koblenz bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) aufgenommen. Er folgte auf Marie-Luise Hees, die Ende Oktober in den Ruhestand trat. Darauf weist die ADD in einer aktuellen Pressemitteilung hin.