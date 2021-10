Es wird ein langer Weg sein, bis sich das Areal des ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerks in das neue Innenstadtquartier von Betzdorf verwandeln wird. Dies kommt einem beim Gang durch die Hallen in den Sinn. Die beiden Investoren Marcel Kremer und Peter Merz sind bereit, diesen Weg zu gehen. Am Freitagnachmittag sind sie zusammen mit Architekt André Kramm nach Betzdorf gekommen, um sich vorzustellen. An ihrer Seite: Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer und Wirtschaftsförderer Michael Becher.