Von Asbach nach Kirchen: Neue Neurologie öffnet Anfang Januar

Kirchen

„Er ist Feuer und Flamme für seinen Beruf, wir kennen uns seit Jahren und haben in Asbach viel zusammen erreicht. Ich bin froh, dass ich ihn für Kirchen gewinnen konnte.“ So lobt Nicki Billig, der Kaufmännische Direktor am DRK-Krankenhaus Kirchen, seinen neuen Chefarzt: Sven Laaß, der schon fünf Jahre lang in der DRK-Kamillus-Klinik in Asbach als leitender Oberarzt und Facharzt für Neurologie tätig war, baut nun auch an der Sieg eine neue Fachabteilung für Neurologie auf. Die Station ist im Landeskrankenhausplan schon länger mit 20 Betten ausgewiesen und soll nun mit Leben erfüllt werden. Billig, der Kirchen langfristig erhalten will, hat mit diesem Schritt ein wichtiges Ziel erreicht – in einer Gesellschaft aus immer älter werdenden Menschen schafft er ein weiteres wichtiges Versorgungsangebot für den Norden von Rheinland-Pfalz: „Eine ausgewiesene Neurologie wird hier dringend gebraucht. Und bei der Behandlung von epileptischen Krankheitsbilder mussten die Patienten bisher mindestens bis nach Bonn fahren...“ Denn der 49-jährige Laaß, in Berlin geboren und in Bonn aufgewachsen, hat bei seiner Facharztausbildung bis 2015 an der Uniklinik Bonn nicht nur Schwerpunkte wie Schlaganfallmedizin und neurologische Intensivmedizin beackert, sondern eben auch Epileptologie.