„Wer in den Birkenweg kommt, hat in der Regel hierfür auch einen Grund“, sagt Markus Trepper. Durchgangsverkehr gibt es keinen in der schmalen Anwohnerstraße tief im Westen der Kreisstadt nahe des Krankenhauses, wo das CDU-Stadtratsmitglied seit mehr als 20 Jahren wohnt. Dafür weist der Birkenweg als Sackgasse eine kleine Besonderheit auf.