Vor rund einer Woche hat Sturm „Hendrik“ die mehr als 400 Jahre alte Linde neben der St.-Anna-Kapelle am Blumenberg bei Friesenhagen umgerissen. Nur knapp krachte der fast 1,50 Meter dicke Stamm an der „Roten Kapelle“ vorbei. Nun deutet sich eine weitere wundersame Entwicklung an: Aus dem in fast vier Metern Höhe abgebrochenen Baumstumpf könnten neue Triebe wachsen. In Friesenhagen ist man sich einig: Der Baumstumpf bleibt stehen.