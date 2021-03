Vom Straßenbau bis zur Digitalisierung der Grundschule: Was in Katzwinkel geplant ist

Vorab: Es war eine sehr zügige Gemeinderatssitzung, die Ortsbürgermeister Hubert Becher, die zwölf anwesenden Ratsmitglieder sowie Dirk Neuhoff von der VG-Verwaltung und zahlreiche Anlieger der Finkenstraße und des Amselwegs aus Elkhausen am Dienstagabend erlebten. Grund dafür: Die wirklich exzellente Vorarbeit in den Fraktionen der CDU und der BfKE (Bürger für Katzwinkel und Elkhausen). Der Ortsbürgermeister lobte diese Vorbereitungen, stellten sie doch sicher, dass die Präsenzsitzung, „die aus rechtlichen Gründen notwendig ist“ (O-Ton Becher), sozusagen in Rekordtempo absolviert werden konnte.