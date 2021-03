Vom Markierungsband bis Brieföffner: So läuft die Landtagswahl in Daaden ab

Im Daadener Ratsaal stehen, fein in Reih und Glied aufgereiht, Dutzende gelber Postkisten mit weinrotem Inhalt auf den Tischen. Es sind bereits abgegebene Briefwahlumschläge – und täglich werden es mehr. Inzwischen zählt Dirk Klein, Wahlorganisator bei der Verbandgemeinde Daaden-Herdorf, mehr als 5100 Briefwähler. Bei 13.780 Wahlberechtigten in der Verbandsgemeinde kratzt der Anteil der Briefwähler inzwischen an der 40-Prozent-Marke. Auch Lena Hombach, die für die Briefwahlunterlagen im Rathaus zuständig ist, hat in diesen Wochen jede Menge Arbeit.