Eine nicht alltägliche Beute: Unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 10 Uhr, in Weyerbusch einen Reisebus gestohlen.

An den Fahrzeugseiten des silberfarbenen Busses der Marke Mercedes-Benz ist der Firmenname „Haas“ angebracht. Das Fahrzeug war laut Polizeibericht während des Tatzeitraumes auf dem Gelände des Unternehmens in der Straße Unter den Eichen abgestellt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Altenkirchen unter Tel. 02681/9460 oder per E-Mail an: pialtenkirchen@polizei. rlp.de.