Vollsperrung der Epgerter Ortsdurchfahrt: Anwohner fühlen sich im Stich gelassen

Bis Oktober oder November sollen die Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Epgert noch andauern. Unter Vollsperrung wird hier seit September 2020 die Landesstraße 270 ausgebaut. Die Nerven der Anlieger liegen mittlerweile blank. Denn trotz großräumig ausgeschilderter Umleitung läuft laut Ortsbürgermeister Werner Eul von der B 256 in Richtung Neustadt (und umgekehrt) der überwiegende Teil des Durchgangsverkehrs. Und obwohl die Poststraße und der Oberdörfer Weg in Epgert für den Durchgangsverkehr gesperrt sind, rollen hier täglich rund 800 Fahrzeuge, inklusive des Linienverkehrs durch.