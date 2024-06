Plus Willroth/Horhausen

Vollsperrung bei Willroth und Horhausen: LBM saniert Bundesstraße 256 in den Sommerferien

i Ab dem Horhausener Ortsausgang wird die B 256 in den Sommerferien für mehrere Wochen voll gesperrt. Foto: Markus Kratzer

Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland Pfalz (LBM) plant zu Beginn der Sommerferien am 15. Juli den Asphalt im Bereich zwischen Horhausen und Willroth zu sanieren, zum Baubeginn wird die Kreuzung B 256/Amselweg in Horhausen erneuert. Das Baustellenende ist die Kreuzung B 256/Amselweg in Willroth wie eine Pressesprecherin auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt.