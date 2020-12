Derschen

Ziemlich in die Jahre gekommen ist die kleine, alte Brücke über den Derscher Bach in der Straße „In der Trift“ in Derschen. Auch die Wasserleitungen in dem Bereich stammen vermutlich aus den 1960er-Jahren, schätzt Ortsbürgermeister Volker Wisser. Höchste Zeit also, Brücke, Straße und Kanalisation auf den Stand der Zeit zu bringen. Nun ist die Baustelle eingerichtet und die Umleitung ausgeschildert.