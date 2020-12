Archivierter Artikel vom 15.11.2020, 20:00 Uhr

Volkstrauertag im Kreis Altenkirchen: Kranz für gefallene Soldaten in Wissen niedergelegt

In einer coronabedingt kurzen, nichtsdestotrotz aber sehr würdevollen Zeremonie legten Landrat Peter Enders (Mitte), Wissens Stadt- und VG-Bürgermeister Berno Neuhoff und Oberstleutnant Hans-Jürgen Merten vom Kreisverbindungskommando der Bundeswehr am Volkstrauertagssonntag stellvertretend für alle Orte im Kreis Altenkirchen an der Gedenkstätte in den Wissener Steinbuschanlagen einen Kranz für die gefallenen Soldaten der beiden Weltkriege nieder. Neuhoff unterstrich die Bedeutung der Steinbuschanlage „auch als Gedenkstätte“, die an die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkrieges und an die der deutsch-französischen Kriege erinnern würde.