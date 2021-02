Viele der heimischen Vogelarten würden im Winter bei uns nicht genügend Nahrung finden. Um zu überleben müssen sie daher jedes Jahr im Herbst in die oft weit entfernten Winterquartiere im Süden ziehen. Nun im Februar war zwar – besonders in diesem Jahr – bei uns noch lange tiefster Winter, doch einige Vogelarten können es nicht erwarten, wieder in ihre Brutheimat zu gelangen und kommen schon im Laufe dieses Monats zurück.