Vocado singt gegen düstere Stimmung: Saison-Auftakt der Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen

Von Claudia Geimer

i Den Saison-Auftakt der Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen machten die Sängerinnen und Sänger der Gruppe Vocado. Foto: Claudia Geimer

Als Paul Simon den Song „A hazy shade of winter“ geschrieben hat, habe er sich vom Wetter in England inspirieren lassen, erzählen die Sängerinnen und Sänger der Gruppe Vocado. Nun, beim Konzert der Schweden in Kirchen, hatte es natürlich noch nicht geschneit, aber es war regnerisch und kühl – also tatsächlich typisch englisches Wetter.