Visionär: Grüne schlagen Hängeseilbrücke in Freusburg vor

Kirchen/Freusburg

Ein sensationelles Projekt, das im ganzen AK-Land für Furore sorgen könnte, haben die Grünen am Freitag im Stadtrat Kirchen vorgeschlagen: Eine fast 300 Meter lange Hängeseilbrücke, die von der Burg Freusburg aus über das Tal der Burbach zum gegenüberliegenden Hang unweit des Hubenhofs führen soll. Die Idee stammt von dem Freusburger Architekten Jochen Krüger (56), der für die Grünen im Bauausschuss der Stadt sitzt. Im RZ-Gespräch erzählt er, dass er neulich eher zufällig über die Sache gestolpert sei: Bei einem Familienausflug an die Geierlay-Hängeseilbrücke bei Mörsdorf im Hunsrück, die jährlich mehr als 100.000 Gäste anlockt. „Da habe ich mir gedacht“, sagt Krüger: „So was müsste doch auch bei uns funktionieren. Es war ein schöner Tag, und an der Geierlaybrücke standen die Leute wirklich in Schlangen...“