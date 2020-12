Daaden

Eine virtuelle Vertreterversammlung – so etwas hatte es in der 109-jährigen Geschichte der Volksbank Daaden zuvor auch noch nicht gegeben. Aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen war es unmöglich, die jährliche Veranstaltung in gewohnter Weise durchzuführen, und so fand die Vertreterversammlung diesmal sowohl in den Räumen der Bank als auch in den heimischen Wohnzimmern statt, wie die Volksbank Daaden in einer eigenen Presseverlautbarung berichtet.